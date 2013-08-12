Аналітики: Дефіцит бюджету США склав $94 мільярди

Аналітики, опитані порталом dailyfx.com, очікують, що дефіцит бюджету США збільшився до 94 млрд доларів проти 69,6 мільярдів липні 2012 року, повідомляє РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, Moody's підвищило прогноз суверенного кредитного рейтингу США з "негативного" ​​до "стабільного".

Сам рейтинг, виставлений на позначці Aaa, був підтверджений. Негативний прогноз по рейтингу американських боргових зобов'язань діяв з серпня 2011 р.