Cомалійських піратів "виманили" на зйомки фільму, щоб заарештувати

Бельгійська поліція провела безпрецедентну операцію з затримання двох лідерів сомалійських піратів , яких заманили до Бельгії під приводом участі в зйомках фільму про " піратів 21 століття", повідомляє РІА Новости.

Ймовірний голова групи сомалійських піратів Мохаммед Абді Хассан на прізвисько "Aфвейн" (Afweyne) був затриманий в суботу поліцією в міжнародному аеропорту Брюсселя. ООН називала Абді Хассана одним з найвідоміших і найвпливовіших сомалійських піратів. Він підозрюється в тому, що керує злочинною групою, яка в 2009 році захопила і протягом більше 70 днів утримувала в заручниках екіпаж бельгійського судна "Помпеї". Разом з "Афвейном" після прильоту до Брюсселя був затриманий Мохаммед М. Аден на прізвисько "Тіісеей" (Tiiceey), якого називають правою рукою Абді Хассана.

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За словами федерального прокурора Бельгії Йохана Делмуля, на те , щоб "виманити" ватажків піратів до Бельгії, пішли місяці. Мабуть, не без допомоги сомалійських колег бельгійцям вдалося довести до "Афвейна" помилкову інформацію, що його запрошено до Бельгії в якості консультанта для участі у зйомках фільму про морських піратів, одного з персонажів якого оголосили його прототипом. Абді Хассан повірив і прилетів до Бельгії зі своєю довіреною особою, де на них чекали представники правоохоронних органів.

За захоплення судна "Помпеї" і утримування в заручниках членів його екіпажу (за інформацією ЗМІ, за їх звільнення було сплачено викуп у два мільйони євро), в Бельгії "Афвейну" загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років.

Він підозрюється також в організації захоплення в Аденській затоці десятків інших торгових суден у період 2008-2013 років. Заробив, за оцінкою ООН, на піратстві з 2005 року мільйони доларів США Абді Хассан в січні оголосив, що він відмовляється від злочинного бізнесу і має намір спробувати себе в політиці.