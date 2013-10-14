ЗМІ: У Брюсселі затримали одного з найвідоміших сомалійських піратів

Ймовірного голову групи сомалійських піратів Мохаммеда Абді Хассана затримано бельгійською поліцією в міжнародному аеропорту Брюсселя, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

ООН називала Абді Хассана одним із найвідоміших і впливовіших сомалійських піратів. Він підозрюється в тому, що керує злочинною групою, яка в 2009 році захопила і впродовж більш як 70 днів утримувала в заручниках екіпаж бельгійського судна "Помпеї".

Абді Хассан, якому вже пред'явлено обвинувачення в піратстві, був затриманий після прильоту до Брюсселя в суботу, 12 жовтня, рейсом із Найробі. Мета його поїздки до Бельгії не відома.

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За оцінкою експертів ООН, Абді Хассан на прізвисько "Aфвейн" (Afweyne), який заробив на піратстві з 2005 року мільйони доларів США, минулого року оголосив, що відмовляється від злочинного бізнесу і має намір спробувати себе в політиці.

В Аденській затоці біля берегів Сомалі діють так звані пірати - сучасні озброєні угруповання, що нікому не підкоряються та захоплюючі з метою викупу морські судна. Морське піратство взагалі, і в Аденській затоці зокрема, придбало масштаби справжньої загрози світовому судноплавству. Боротьба з піратами біля побережжя Сомалі ведеться в рамках військово-морської місії Євросоюзу "Аталанта", що проводиться з 2008 року, та початої в 2009 році операції НАТО "Океанський щит".