Лідери сенату США оголосили про короткостроковий бюджетний компроміс

За словами лідера демократичної більшості в сенаті Гаррі Ріда, законопроект передбачає фінансування бюджету до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого.

Він також повідомив, що домовленості "нададуть США необхідну стабільність" і допоможуть країні вийти на шлях до фіскального оздоровлення. Лідер республіканців Мітч Макконнел підтвердив досягнення домовленості, повідомляє РІА Новости.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США заявило, що вичерпає ліміт запозичень, а також вільні грошові кошти в період з 22 жовтня 2013 до кінця місяця. Саме до цього терміну Білий дім і Конгрес повинні знайти компроміс з питань податкової та бюджетної політики, щоб у рамках цього вирішити питання і про ліміт держборгу, який традиційно є каменем спотикання у взаєминах республіканців і демократів.

З 1 жовтня частина федеральних установ у США не функціонує через відсутність компромісу щодо бюджету. Республіканці висувають як умову для прийняття бюджету скасування або затримку реалізації реформи охорони здоров'я. Президент Обама і його Демократична партія заявляють, що закон про реформу був прийнятий три роки тому і його дія не може бути предметом обговорення.