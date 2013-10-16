Обама погрожує республіканцям вето за висування політумов

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на джерело, знайоме з ходом закритої зустрічі в Білому домі.

Тим часом, за інформацією агентства Рейтер, розробка нового бюджетного компромісу в палаті представників застопорилася, і коли буде відновлена ​​робота, невідомо, пише РИА Новости.

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Республіканці в Конгресі протягом двох тижнів намагаються домогтися від президента Обами і демократів поступок щодо скорочення витрат, передусім на реформу охорони здоров'я, але адміністрація виступає проти політичних умов.

Частина федеральних установ у США закрилася з 1 жовтня через відсутність бюджету, а з 17 жовтня країні теоретично загрожує дефолт через те, що конгрес не дав санкції на перевищення 17-трильйонного "порогу" держборгу.