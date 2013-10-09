Greenpeace назвав наклепом заяву слідчих про наркотики на кораблі

Про це повідомили УНІАН у московському офісі екологічної організації.

«В перший раз обшук корабля Слідчим комітетом було проведено тиждень тому. Будь-які заяви, що на кораблі були заборонені наркотики - наклеп. Нам залишається тільки припускати, що представники СК РФ говорять про медикаменти, які судна «Грінпіс Інтернешнл» згідно із законом зобов'язані зберігати на борту», - говориться в повідомленні.

Наголошується, що на борту суден «Грінпісу» існує дуже сувора політика щодо вживання наркотиків, і тому слід ставитися з підозрою до будь-яких тверджень про те, що було знайдене щось інше, крім медикаментів.

За даними організації, перед відплиттям з Норвегії в Печорське море норвезька влада обшукувала корабель із собаками. Це стандартна процедура. Закони в Норвегії одні з найсуворіших у світі, тому нічого протизаконного на кораблі знайти не могли, оскільки нічого нелегального там не було.

«На судні перебував кваліфікований лікар із більш ніж десятирічним досвідом роботи в російських лікарнях. Деякі медичні витратні матеріали зберігаються в сейфі, і лише капітан і доктор мають до них доступ. Нам відомо, що сейф був зламаний під час огляду судна. Ми можемо припустити, що маються на увазі саме ті медикаменти, що були в сейфі», - говориться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що Artic Sunrise - суверенна територія Королівства Нідерланди і є суб'єктом голландського права. Ходити під прапором Нідерландів без належного медичного забезпечення незаконно.

«Грінпіс» припускає, що заява Слідчого комітету зроблена для того, щоб відвернути увагу від обурення, що зростає у всьому світі, у зв'язку з арештом активістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, в Слідчому комітеті РФ заявили, що на судні «Грінпісу» Arctic Sunrise виявлено наркотики і апаратура подвійного призначення.

Довідка УНІАН. 18 вересня активісти «Грінпіс», підпливши на судні Arctic Sunrise до морської платформи «Прирозломна», спробували висадитися на неї. Російські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, 11 разів вистріливши в повітря поблизу криголама. Було затримано 30 чоловік, зокрема іноземці, серед яких – українець Руслан Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

25 вересня Президент Росії Володимир Путін під час засідання III Міжнародного арктичного форуму «Арктика – територія діалогу» сказав, що не вважає піратами активістів Greenpeace, яких затримали російські правоохоронні органи за акцію біля платформи «Газпрому» в Печорському морі.

29 вересня всі 30 членів команди судна Arctic Sunrise були засуджені до двох місяців арешту.