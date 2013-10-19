РБ ООН закликала збільшити кількість жінок у миротворчих силах

РБ ООН, наголошується в документі, також закликає при підготовці миротворців робити упор на питання "запобігання сексуального та гендерного насильства". Резолюція наголошує на необхідності "безперервних зусиль з усунення перешкод у плані доступу жінок до правосуддя в умовах конфлікту або постконфліктних ситуаціях", пише РІА Новости.

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Резолюція була прийнята на відкритому засіданні Ради Безпеки про становище жінок у сфері підтримки миру і безпеки.

РБ ООН підтвердив, що "розширення прав і можливостей жінок і дівчат і гендерна рівність мають надзвичайно важливе значення для зусиль з підтримання міжнародного миру і безпеки". При цьому рада обіцяв приділяти цьому питанню більше уваги в подальшій роботі.