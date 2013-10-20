У Москві потяг метро приїхав на станцію без машиніста

Увечері 19 жовтня на станцію "Рязанський проспект" прибув потяг, який загальмував автоматично. Тіло машиніста цього електропоїзда знайшли на перегоні між станціями "Кузьминки" і "Рязанський проспект" під контактною рейкою.

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Слідчі з'ясовують обставини загибелі машиніста в московському метро, основна версія - нещасний випадок, повідомив РІА Новости в неділю офіційний представник столичного ГСУСК Сергій Стукалов.

"За даним фактом проводиться дослідча перевірка. В якості основної версії розглядається загибель внаслідок нещасного випадку", - сказав він.