У чиказькому метро зіткнулися потяги, десятки людей постраждали
Як мінімум 48 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості зранку 30 вересня при зіткненні двох потягів чиказького метро.
За попередньою інформацією, життю постраждалих нічого не загрожує, з ними працюють медики, пише The Chicago Tribune з посиланням на мера міста Ентоні Кальдерона.
Зіткнення сталося на станції «Гарлем» «синьої» гілки метро, яка зв'язує центр Чикаго з західними і північно-західними районами міста. Один поїзд з нез'ясованих поки причин врізався в інший, що стоїть біля платформи, повідомляє Lenta.ru
Співробітники метро, які працюють на цій станції, намагалися якомога швидше евакуювати людей і надати першу допомогу постраждалим. Зараз на місці події працюють численні медичні бригади і співробітники інших екстрених служб.
Через зіткнення рух поїздів на семи станціях «синьої» гілки знято. На заміну їм влада вже організувала автобусний маршрут.