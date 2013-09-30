У чиказькому метро зіткнулися потяги, десятки людей постраждали

За попередньою інформацією, життю постраждалих нічого не загрожує, з ними працюють медики, пише The Chicago Tribune з посиланням на мера міста Ентоні Кальдерона.

Зіткнення сталося на станції «Гарлем» «синьої» гілки метро, яка зв'язує центр Чикаго з західними і північно-західними районами міста. Один поїзд з нез'ясованих поки причин врізався в інший, що стоїть біля платформи, повідомляє Lenta.ru

Співробітники метро, які працюють на цій станції, намагалися якомога швидше евакуювати людей і надати першу допомогу постраждалим. Зараз на місці події працюють численні медичні бригади і співробітники інших екстрених служб.

Через зіткнення рух поїздів на семи станціях «синьої» гілки знято. На заміну їм влада вже організувала автобусний маршрут.