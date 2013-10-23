На "Фукусімі" заморозили радіоактивну воду

На аварійній японської АЕС «Фукусіма -1» пройшли випробування спеціальної системи для заморожування радіоактивної води. За допомогою неї компанія-оператор станції Tokyo Electric Power Company (TEPCO) розраховує впоратися із проблемою постійних витоків, пише Russia Today.

Основна частина витоків забрудненої води з «Фукусіми-1» відбувається через дренажну систему станції, звідти рідина може потрапити в Тихий океан. За даними ІТАР-ТАРС, в ході експерименту в тунелі, який з'єднує турбінний зал одного з енергоблоків з дренажною системою, було встановлено охолоджувальні установки. В результаті, приблизно за півтора місяці утворилася крижана стіна, яка заблокувала потоки радіоактивної води і дозволила її безперешкодно відкачати .

Представник компанії-оператора АЕС назвав останні випробування успішними. Однак в TEPCO визнали, що установка і застосування охолоджувальних пристроїв пов'язані з низкою труднощів. Зокрема, безпосередньо всередині дренажної системи зберігається вкрай високий рівень радіації.

Незважаючи на це, в майбутньому році охолоджувальні механізми планується встановити і в інших підземних тунелях «Фукусіми-1». Після цього фахівці зможуть приступити до повномасштабного відкачування радіоактивної води.

За інформацією TEPCO, в дренажній системі аварійної АЕС могло зібратися від 10 до 20 тис. тонн сильнозабрудненої рідини. Остання проблема сталася на станції всього два дні тому. Зливові дощі стали причиною витоків відразу на 11 окремих ділянках із резервуарів, оточених бетонними бар'єрами. Рівень радіоактивної речовини перевищував норму приблизно в 70 разів.