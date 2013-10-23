Спільники волгоградської смертниці підозрюються у вбивстві 16 людей

Руслан Казанбієв і Курбан Омаров, за даними спецслужб, вбили оперативника Центру «Е», організували подвійне вбивство на автозаправці в Махачкалі і теракт на посту «Аляска-30», повідомляє Russia Today з посиланням на газету «Известия».

На даний момент російським спецслужбам вдалося визначити спільників терористки-смертниці Наїди Асіялової. У федеральний розшук оголошені троє: чоловік терористки, «російський ваххабіт» Дмитро Соколов, а також двоє дагестанців - Руслан Казанбієв і Курбан Омаров. Як виявилося, дагестанські бойовики крім організації вибуху у Волгограді підозрюються в серії вбивств і терактів в Дагестані, жертвами яких стали 16 людей.

У січні 2012 року в селищі Чапаєве Кумторкалінского району Дагестану був розстріляний автомобіль, за кермом якого перебував майор поліції Курбан Ахмедов, який займав посаду оперативного оперуповноваженого Центру протидії екстремізму МВС Росії. Поліцейський помер на місці, а його вбивць знайти не вдалося.

Наступний теракт стався в травні 2012 року. Тоді вибух прогримів на посту «Аляска-30» в Кіровському районі Махачкали. На трасі Махачкала-Астрахань силовики зупинили підозрілу Lada Priora для того, щоб перевірити документи. Машина вибухнула, щойно до неї підійшли співробітники поліції. Через 10 хвилин пролунав другий вибух. Цього разу терорист-смертник привів у дію вже другу бомбу, підірвавши «Газель», що стояла неподалік. Сумарна потужність двох вибухових пристроїв, використаних шахідами, склала 170 кг тротилу, загинули 13 і постраждали понад 100 осіб.

Після теракту Руслана Казанбієва і Курбана Омарова оголосили в розшук, проте затримати їх не вдалося.

21 липня 2013 на автозаправці в Махачкалі сталося подвійне вбивство. Злочинці напали на власника АЗС ТСС Джана Шаїхова і його племінника Джамбулата. Вбивці розправилися з людьми прямо під камерами відеоспостереження. Поліцейські запідозрили у скоєнні злочину Казанбієва і Омарова. Проте вбивство не було розкрито.

Навіть після теракту у Волгограді активніше шукати бойовиків не стали, повідомило джерело «Известий». «Всі ці люди давно відомі, цих Махачкалінських бойовиків близько 30 осіб», - заявив він.

Зазначимо, що чоловіка Асіялової - Дмитра Соколова - зараз розшукують у Волгограді. Слідчі підозрюють, що він ховається там, побоюючись виїхати з міста через посилену увагу поліції.