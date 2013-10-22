Волгоградський теракт мав відбутися в Москві - СК РФ

За інформацією Слідчого комітету, Наїда Асіялова планувала теракт разом зі своїм цивільним чоловіком Дмитром Соколовим, 25-річним Русланом Казанбієвим і 25 -річним Курбаном Омарова, яких розшукують за підозрою у скоєнні теракту в Махачкалі 3 травня 2012. Тоді загинули 14 людей, більше 100 отримали поранення, пише Russia Today.

У Слідчому комітеті заявили, що теракт мав відбутися в Москві. Однак за поки невстановлених причин Наїда Асіялова привела вибуховий пристрій в дію у Волгограді. За словами очевидців, бомба спрацювала практично відразу ж після того, як смертниця увійшла в автобус.

Нагадаємо, що вибух прогримів 21 жовтня о салоні волгоградського автобуса маршруту № 29 о 14:05. У цей час у ньому їхали більше 30 пасажирів. За даними Слідчого комітету, бомбу привела в дію терористка-смертниця, яка увійшла в автобус на зупинці за кілька хвилин до вибуху. Жертвами теракту стали шість осіб. Медики надали допомогу 37 потерпілим, 27 з яких відвезли до лікарень. У відділеннях реанімації залишаються вісім тяжко поранених. Повідомляється, що майже половина пасажирів автобуса - це студенти, які постійно користуються маршрутом № 29.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу: «вбивство більше двох осіб», «теракт» і «незаконний обіг зброї».

У Волгоградській області з опівночі сьогоднішнього дня оголошено 3-денний траур. У регіоні будуть скасовані масові та розважальні заходи. На всій території області будуть приспущені державні прапори .