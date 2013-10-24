Адвокати Greenpeace вимагатимуть зняття з активістів звинувачення в хуліганстві

09:34, 24 жовтня 2013
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Адвокати мають намір вимагати зняття з фігурантів справи про НП на нафтовій платформі "Прирозломна" будь-яких звинувачень у кримінальних діяннях, зокрема у хуліганстві.

гринпис грінпіс greenpeace arctik sunrise арктик / Фото : resourcescommittee.house.gov

Про це повідомив РІА «Новости» юрист екологічної організації Greenpeace Михайло Крейндлін.

Офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін напередодні заявив, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфіковували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до семи років (попередня - до 15 років). За його словами, органи слідства не виключають можливості пред'явлення ряду фігурантів й інших звинувачень, зокрема, за статтею 318 КК РФ (застосування насильства стосовно представника влади). Маркін заявив, що "поведінка обвинувачених після затримання також не сприяє швидкому встановленню істини у справі".

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"Ми вважаємо, що звинувачення в хуліганстві таке ж абсурдне, як і у піратстві, тому що жодних дій, які грубо порушують громадський порядок, активісти не здійснювали. Сам факт, що є певні зрушення - це позитивне явище, але це жодною мірою не зупинить нас від того, щоб добиватися повного зняття зі всіх членів екіпажа усіх звинувачень у будь-яких кримінальних діяннях, зокрема у хуліганстві", - заявив юрист.

Водночас співбесідник агентства відзначив, що документів про перекваліфікацію звинувачення юристи екологів ще не одержували, тому в даний час адвокати ще не підготували стратегію подальших дій. Проте Крейндлін не виключає можливості оскарження ухвал про пред'явлення звинувачення в хуліганстві.

Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його до Кольської затоки. Усіх 30 затриманих було заарештовано, зокрема громадянин України Руслан Якушев. Після акції на "Прирозломній" було порушено кримінальну справу про піратство.

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