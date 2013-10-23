BBC: Росія відмовилася від арбітражу у справі Arctic Sunrise

Росія не братиме участь у розгляді справ щодо корабля Arctic Sunrise у Міжнародному трибуналі з морського права, заявили в середу в російському міністерстві закордонних справ, повідомляє BBC Україна.

Водночас у відомстві наголосили, що Москва залишається відкритою для врегулювання ситуації.

Раніше до гамбурзького трибуналу у справі про затримання Росією судна Greenpeace звернулася голландська влада.

Нідерланди домагаються звільнення затриманих у Баренцевому морі 30 активістів екологічної організації і самого судна, що ходило під голландським прапором.

Усіх 30-ох учасників команди Greenpeace затримали 18 вересня після штурму їхнього судна прикордонним спецпідрозділом ФСБ.

За кілька годин до цього четверо екологів спробували піднятися на платформу компанії "Газпром" для акції протесту проти буріння шельфу в Арктиці, яка є вразливою екосистемою.

З-поміж затриманих є також громадянин України Руслан Якушев, який на судні працював коком.

Захист українця заявляв про намір оскаржити арешт Якушева, оскільки вважає, що громадянин України як член екіпажу не мав жодного стосунку до тих дій, які інкримінуються представникам Greenpeace.

У Росії всю команду криголама звинуватили в піратстві, ця стаття передбачає 15 років в'язниці.

Обмежена юрисдикція трибуналу

21 жовтня Нідерланди звернулися до суду з проханням застосувати до Росії так звані тимчасові заходи на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Ті заходи застосовують стосовно однієї зі сторін суперечки до розгляду справи по суті.

Нідерланди, зокрема, просять трибунал ухвалити рішення про звільнення судна та екіпажу.

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Російське МЗС у зв'язку з цим вказало на те, що під час ратифікації Конвенції ООН з морського права у 1997 році Росія відмовилася визнавати повноваження трибуналу щодо суперечок, які стосуються здійснення суверенних прав і юрисдикції.

"Саме таку юрисдикцію ми здійснюємо у ситуації з Arctic Sunrise. Активісти Greenpeace своїми діями стосовно платформи "Прирозломна" 18 вересня порушили російське законодавство про виняткову економічну зону і континентальний шельф", - заявили в МЗС.

У міністерстві також нагадали, що російські правоохоронці проводять кримінальне розслідування інциденту.

"Не піратство, а банальне хуліганство"

Нідерланди ще у своєму зверненні до суду обумовили момент щодо юрисдикції, на яку вказує МЗС Росії. Голландці наголосили, що, відповідно до параграфів 2 і 3 статті 297, з юрисдикції трибуналу можна виключити лише суперечки про дії правоохоронних органів щодо рибальства та морських наукових досліджень.

У своєму зверненні влада Нідерландів наполягає, що оскільки як інцидент з Arctic Sunrise не стосується рибальства або наукових досліджень, то це обмеження застосовувати не можна.

На ту саму обставину вказав юридичний консультант Greenpeace Деніел Сімонс, коментуючи заяву МЗС Росії.

Водночас у Раді Федерації Росії переконані, що Нідерланди у будь-якому випадку програють у трибуналі.

За словами заступника голови комітету Ради з конституційного законодавства Костянтина Добриніна, арешт і утримання судна Greenpeace російською владою повністю відповідає нормам міжнародного права.

Російський сенатор пояснив це тим, що дії активістів загрожували безпеці платформи, а в таких випадках арешт і затримання - виправдані заходи за міжнародним законодавством.

При цьому, як повідомила агенція ИТАР-ТАСС, пан Добринін наголосив, що судити активістів треба було не за піратство, "якого немає і близько", а за банальне хуліганство.

На думку завідувача кафедрою міжнародного права Московської державної юридичної академії Каміля Бакяшева, справа Arctic Sunrise дуже серйозна і може тривати не один місяць.

Але якщо Нідерланди подадуть позов, Росія не може просто відмовитися від участі у вирішенні суперечки, додав він: "Якщо позов буде поданий, Росія повинна відреагувати - написати контрмеморандум і повністю відкинути пред'явлені претензії - це суверенне право РФ як учасника Конвенції".