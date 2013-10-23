Екологам з Arctic Sunrise інкримінють хуліганство

"Дії фігурантів кримінальної справи перекваліфіковані на статтю "хуліганство", - повідомив РІА Новости в середу офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломну" ​​для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольський затоку. Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст. Минулого тижня всіх 30 осіб було заарештовано.

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Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство. Ця історія отримала продовження 9 жовтня - слідчі виявили на Arctic Sunrise наркотики.