ЗМІ: Французькі футбольні клуби оголосили страйк проти 75% податку

Страйк відбудеться наприкінці листопада і початку грудня.

Про це оголосив Союз професійних футбольних клубів Франції (UCPF), повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

За словами голови UCPF Жана-П‘єра Лувеля, страйк торкнеться матчів Ліги 1 (вищого французького дивізіону) і Ліги 2. Грати команди не будуть із 29 листопада до 2 грудня.

Керівники клубів вважають, що після введення податку їхні команди опиняться на межі банкрутства. Передбачається, що податок у 75 відсотків буде введений на заробітки більше мільйона євро на рік, причому відповідальність за виплату податку лежатиме не на працівнику, а на роботодавцеві.

На тему: ЗМІ: Франція відмовилася від скандального податку на розкіш

За даними недавнього дослідження, проведеного виданням Le Parisien, у разі введення податку клуби Ліги 1 будуть вимушені виплатити понад 43 мільйона євро. При цьому найбільше постраждають багаті клуби, такі як ПСЖ, серед футболістів і тренерів якого є 21 людина, яка заробляє більше мільйона євро на рік (паризькому клубу доведеться заплатити 20 мільйонів євро).

Введення податку на розкіш було однією з ключових обіцянок у передвиборній кампанії соціаліста Франсуа Олланда. Він став Президентом Франції в 2012 році.

Нагадаємо, раніше відомий французький актор Жерар Депардьє вирішив змінити місце проживання після податкової реформи Олланда, який мав намір ввести податок в 75% на доходи понад мільйон євро на рік. Пізніше Депардьє заявив, що має намір здати французький паспорт і попросити бельгійське громадянство. Актор не передумав навіть після того, як податок був скасований, після чого президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийом актора до громадянства РФ.