ЗМІ: Франція відмовилася від скандального податку на розкіш

Про це з посиланням на джерела у французьких ЗМІ повідомляє The Local.

Уряд Франції вирішив ввести прибутковий податок у 75 відсотків для всіх громадян з доходами понад мільйон євро на рік після виборів президента, на яких переміг соціаліст Олланд. Це викликало невдоволення з боку багатьох багатих французів, які заявили про своє бажання змінити громадянство, включаючи актора Жерара Депардьє, який отримав російський паспорт, пише Lenta.ru.

У грудні Конституційний суд Франції ухвалив, що податок є незаконним, оскільки застосовується у відношенні індивідів, а не домогосподарств. Це суперечить французькому законодавству.

Пізніше прем'єр-міністр Жан-Марк Ейро заявив, що форма податку буде переглянута, а потім закон знову буде направлений до парламенту. Зараз, однак, з'ясувалося, що уряд змінив свої наміри.

Альтернатива з введенням податку зі ставкою 50-55 відсотків і зменшенням мінімальної оподатковуваної суми також була відкинута, оскільки в такому випадку під дію закону потрапляла б занадто велика кількість людей.

Цікаво, що 61 відсоток французів, згідно з опитуваннями, підтримують ідею введення суперподатку для мільйонерів. У той же час лише 21 відсоток вважає, що вона повинна становити 75 відсотків або більше.