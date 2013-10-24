Військовослужбовець відкрив стрілянину на базі ВМС США

Про це 24 жовтня повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Причиною стрілянини, як уточнює NBC, стала сварка між трьома військовослужбовцями Національної гвардії. У ході конфлікту один з них дістав пістолет і почав стріляти в товаришів по службі. Пізніше вони були госпіталізовані з пораненнями ніг, як підкреслюється, загрози для їхніх життів немає.

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Стрілка було затримано і в даний час утримується під вартою.

Як пояснили військові, інцидент стався не на території самої бази, а на розташованому неподалік збройовому заводі, який також є власністю ВМС США. Однак, після інциденту робота бази була тимчасово припинена.

Нагадаємо, дванадцять людей загинули, вісім було поранено 16 вересня, коли 34- річний Аарон Алексіс відкрив вогонь у комплексі будівель ВМС США у Вашингтоні. Нападника було вбито.