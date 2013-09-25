"Вашингтонський стрілець" вважав, що його опромінюють радіохвилями (відео)

На 30-секундному відео видно, як машина Алексіса в'їжджає на підземну парковку об'єкта ВМС США у Вашингтоні. Потім показано, як Алексіс входить в будівлю. Також на відео можна бачити Алексіса з обрізом в руках. Вбивця, пригнувшись, перебігає по порожніх коридорах і сходах. Сцени вбивства ФБР публікувати не стало, пише РІА Новости.

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Згідно з хронометражем злочину, перше вбивство Алексіс здійснив у 08.16 за місцевим часом, а в 09.25 він був застрелений поліцейським. Алексіс, що працював у приватній фірмі за контрактом з ВМС США, мав законний доступ в будівлю і скористався наявною в нього перепусткою.

"Є підстави вважати, що Алексіс був готовий померти в ході нападу і він був згоден з тим, що смерть була неминучим наслідком його дій. Немає вказівок на те, щоб Алексіс полював на конкретних людей", - уточнює ФБР.

В якості знарядь вбивства Алексіс використовував пістолет Beretta і куплену незадовго до нападу гвинтівку Remington 870 з відпиляний стовбуром, повідомляє ФБР. На пістолеті були вигравірувані написи: "Кінець мукам!", "Чи вийде не по-вашому!", "Так буде краще!" і "Моя наднизькочастотна зброя!".

"Існує безліч вказівок на те, що в Алексіса було безглузде переконання, ніби його контролювали або впливали на нього за допомогою наднизькочастотних електромагнітних хвиль", - повідомляє ФБР. В одному з електронних пристроїв вбивці знайшли такий запис: "Мене впродовж останніх трьох місяців піддають наднизькочастотним атакам, і, чесно кажучи, це мене й спонукало на такий крок".

ФБР повідомляє, що технологія наднизькочастотних радіохвиль законно використовується для зв'язку з підводними човнами. "Тим не менше, існують теорії змови, які помилково заявляють, що уряд використовує ці хвилі як зброю для спостереження за громадянами, які нічого не підозрюють, і для маніпуляції ними, впливаючи на відстані на нейронні коливання мозку", - пояснює ФБР.

Нагадаємо, дванадцять людей загинули, вісім було поранено 16 вересня, коли 34- річний Аарон Алексіс за невідомою поки причиною відкрив вогонь у комплексі будівель ВМС США у Вашингтоні. Нападника було вбито.