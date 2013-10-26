Кількість бездомних учнів у США перевищила мільйон осіб - ЗМІ

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на профільний дослідний центр, фінансований міністерством освіти США, це рекордний показник за весь час спостережень. Він на 10% вищий, ніж за попередній рік, і на 72 % вищий, ніж в передкризові роки.

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Бездомними вважаються діти і підлітки з сімей, які втратили власне житло. Багато з них продовжують відвідувати заняття в безкоштовних державних школах, навіть живучи в притулках, але не бажають при цьому ставати на облік. Крім того, бездомні батьки бояться, що дітей у них просто віднімуть. Тому, як пояснила експерт з Національної асоціації освіти для бездомних дітей та молоді Барбара Даффілд, реальна картина напевно гірша офіційної статистики.

За словами фахівця, проблема існує навіть у вищій школі. У нинішньому році понад 58 тис абітурієнтів університетів і коледжів в США вказали в заявках на отримання субсидій на навчання від федеральної влади, що не мають житла. Рік тому їх було майже на 4500 осіб менше. Однак ця статистика також завідомо неповна, оскільки багато родини не усвідомлюють або не бажають визнавати свою приналежність до категорії нужденних.