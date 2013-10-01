В Угорщині заборонили безпритульним спати на вулицях - BBC

Уряд країни каже, що закон розроблений для того, щоб допомогти безпритульним, і що у притулках є достатньо місць для цих людей, повідомляє BBC Україна.

Однак критики заперечують це і кажуть, що закон ставить бездомних поза законом, їх можуть покарати громадськими роботами, штрафом і навіть ув'язненням.

Закон повинен набути чинності наступного тижня.

Тих, хто спатиме на вулицях міських районів, можуть засудити до громадських робіт або штрафу, якщо вони відмовляються піти геть або якщо їх спіймають в тому ж районі знову.

Люди, які живуть в халупах у лісі, особливо стривожені одним з положень нового закону, яке дозволяє кидати за ґрати тих, хто будує такі споруди без дозволу.

"Достатньо місць"

В понеділок увечері, коли закон ухвалили, біля парламенту зібралися кілька сотень протестувальників.

"Влада завжди переслідувала бездомних людей", - каже Тесса Удвархелі, активістка будапештської громадської групи "Місто належить усім".

Тепер, каже вона, безпритульних тавруватимуть і переслідуватимуть.

За її підрахунками, на вулицях угорської столиці або в халупах, побудованих в лісі на околицях, живуть 10 тисяч людей.

У притулках Будапешта - трохи менше, ніж 6 тисяч місць, і вони переповнені, особливо в зимовий час, тож решта чотири тисячі людей будуть залишені напризволяще, додає активістка.

Уряд палко оскаржує ці цифри.

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"Є багато місць для денного і нічного притулку", - заявляє Ференц Кумин, речник уряду, очолюваного прем'єром Віктором Орбаном.

Партія "Фідес" прийшла до влади з гаслами встановлення жорсткого "закону й порядку".

Уряд запропонував низку заходів, від нових гуртожитків до проекту "вулиць з підігрівом", призначених для людей напідпитку та тих, хто страждає на психічні розлади і не може отримати місце в звичайному притулку. Є також деякі місця для пар і людей з дітьми.

Але демонстранти скаржаться, що у більшості гуртожитків замало приватності і вони розташовані далеко від мереж "виживання", які вони створили в певних частинах міста, покладаючись на людей, які регулярно приносять їжу або гроші.

"Я живу в наметі на околиці. Я прошу від цього або від будь-якого уряду можливості жити гідно", - каже 50-річна Бетті Феттер, яка жива на вулицях Будапешта протягом 23 років.