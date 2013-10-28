В Європі жертвами шторму "Святий Іуда" стали не менш як вісім чоловік
19:16, 28 жовтня 2013Світ
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Жертвами шторму "Святий Іуда", що обрушився на Північну Європу, стали не менш як вісім чоловік.
Шторм "Святий Іуда" за силою порівнюють з ураганом / Фото : Викимедиа
Четверо людей загинули у Великій Британії, двоє в Німеччині, одна людина - в Нідерландах і одна - у Франції. Більш як половина з них стала жертвами дерев, що впали, повідомляє РІА «Новости» з посиланням агентство Франс Прес.
Шторм, що обрушився на Північну Європу, за силою порівняли з ураганом. Пориви супроводжуючого його вітру на британському острові Уайт в протоці Ла-Манш досягали 160 км/год.
Метеорологи назвали шторм на честь Святого Іуди, якого шанують у Великій Британії як заступника нещасних - його день відзначається 28 жовтня. За даними фахівців, нинішній шторм за силою можна порівняти з Великим штормом 1987 року, що забрав життя 22 чоловік у Великій Британії та Франції.
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