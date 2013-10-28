В Європі жертвами шторму "Святий Іуда" стали не менш як вісім чоловік

Четверо людей загинули у Великій Британії, двоє в Німеччині, одна людина - в Нідерландах і одна - у Франції. Більш як половина з них стала жертвами дерев, що впали, повідомляє РІА «Новости» з посиланням агентство Франс Прес.

Шторм, що обрушився на Північну Європу, за силою порівняли з ураганом. Пориви супроводжуючого його вітру на британському острові Уайт в протоці Ла-Манш досягали 160 км/год.

Метеорологи назвали шторм на честь Святого Іуди, якого шанують у Великій Британії як заступника нещасних - його день відзначається 28 жовтня. За даними фахівців, нинішній шторм за силою можна порівняти з Великим штормом 1987 року, що забрав життя 22 чоловік у Великій Британії та Франції.