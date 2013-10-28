Найсильніший за останні 20 років ураган насувається на Великобританію

Вже скасовані швидкісні поїзди з Лондона в аеропорт Gatwick. Також ураган може викликати перебої в роботі аеропорту Heathrow. За даними Sky News, у зв'язку із загрозою шквальних вітрів скасовані 130 рейсів, передає Russia Today.

Метеорологи нарекли ураган Saint Jude (Святий Юда), так як на 28 жовтня припадає день пам'яті цього апостола в Католицькій церкві.

Як повідомили в метеорологічному бюро країни, ураган формується в безпосередній близькості від Сполученого Королівства, а не в центральній частині Атлантичного океану. Через це він не ослабне над Атлантикою, як це буває зазвичай, а обрушиться на територію Великобританії з усією міццю. За даними фахівців, урагану подібної сили не було більше 20 років.

Експерти попереджають, що можливі великі підтоплення, падіння дерев, а також порушення руху транспорту і перебої в енергопостачанні. Наразі спеціальні бригади зміцнюють набережні і перевіряють дренажні системи. Біля узбережжя Уельсу сьогодні також очікуються 9-метрові хвилі.

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У приморських містах графства Корнуолл зводяться захисні укріплення з мішків з піском, уздовж швидкісних автомагістралей і залізниць валять дерева, щоб під натиском вітру вони не впали на шляху і не викликали аварії. Повідомляється, що 21 тис. будинків на південному заході Англії через пошкодження ліній електропередач залишилися без світла.

Тим часом, The Irish Times передає про першу можливу ​​жертву: 14-річного підлітка в містечку Ньюхевен в Східному Суссексі віднесло в море, коли він купався. Рятувальним службам так і не вдалося його знайти. При цьому, офіційно смерть хлопчика поки не підтверджена.

Удару стихії також очікують в Бельгії, Франції та Голландії. Згідно з прогнозами, пориви вітру там можуть досягати 140 км/год. В аеропорту Амстердама вже скасовано понад 40 рейсів.