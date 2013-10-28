У Європі зростає кількість жертв шторму
Кількість загиблих в результаті проходження шторму країнами Європи збільшилася до 13 осіб
За даними британської влади, через стихійне лихо загинули п'ять осіб, їх привалило деревами, що впали. Влада Німеччини повідомляє всього про шість жертв, з них дві людини загинули в морі, передає агентство Associated Press. На північ від столиці Данії Копенгагена чоловік був убитий впалою цеглою, а в столиці Нідерландів Амстердамі жінку також прибило деревом, пише Лента.ру.
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Сотні тисяч європейців залишаються без світла. Як повідомляє BBC News, на території Великобританії труднощі із забезпеченням електроенергією в понеділок відчували 600 тисяч домогосподарств, проте протягом дня подачу електрики в більшості випадків вдалося відновити. На півночі Франції порушено подачу електрики в 42 тисячі будівель.
Істотно порушено транспортне сполучення на півночі Європи. Так, в амстердамському аеропорту Схіпхол скасовано близько 50 рейсів, в лондонському Хітроу - більше 130. Повідомляється про масові затримки рейсів в аеропортах Гамбурга, Копенгагена і Стокгольма.
Нагадаємо, швидкість вітру в районі британського острова Уайт досягала 45 метрів на секунду (160 кілометрів на годину), що вважається ураганною силою. На території Великобританії і на півночі Європи швидкість поривів вітру складає 25-30 метрів на секунду.
Британські ЗМІ назвали шторм "Святий Юда" на ім'я апостола, чию пам'ять католицька церква вшановує 28 жовтня. Негода прийде в Північно-Західний регіон Росії у вівторок..