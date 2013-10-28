У Європі зростає кількість жертв шторму

За даними британської влади, через стихійне лихо загинули п'ять осіб, їх привалило деревами, що впали. Влада Німеччини повідомляє всього про шість жертв, з них дві людини загинули в морі, передає агентство Associated Press. На північ від столиці Данії Копенгагена чоловік був убитий впалою цеглою, а в столиці Нідерландів Амстердамі жінку також прибило деревом, пише Лента.ру.

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Сотні тисяч європейців залишаються без світла. Як повідомляє BBC News, на території Великобританії труднощі із забезпеченням електроенергією в понеділок відчували 600 тисяч домогосподарств, проте протягом дня подачу електрики в більшості випадків вдалося відновити. На півночі Франції порушено подачу електрики в 42 тисячі будівель.

Істотно порушено транспортне сполучення на півночі Європи. Так, в амстердамському аеропорту Схіпхол скасовано близько 50 рейсів, в лондонському Хітроу - більше 130. Повідомляється про масові затримки рейсів в аеропортах Гамбурга, Копенгагена і Стокгольма.

Нагадаємо, швидкість вітру в районі британського острова Уайт досягала 45 метрів на секунду (160 кілометрів на годину), що вважається ураганною силою. На території Великобританії і на півночі Європи швидкість поривів вітру складає 25-30 метрів на секунду.

Британські ЗМІ назвали шторм "Святий Юда" на ім'я апостола, чию пам'ять католицька церква вшановує 28 жовтня. Негода прийде в Північно-Західний регіон Росії у вівторок..