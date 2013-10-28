Естонія готується зустріти ураган "Святий Іуда"

В очікуванні урагану "Святий Іуда", який повинен дійти до Фінської затоки цієї ночі, влада Естонії рекомендували жителям без особливої необхідності не виходити з дому. Як повідомив Рятувальний департамент, пориви вітру можуть бути до 35 метрів в секунду, передає ІТАР-ТАРС.

За прогнозами синоптиків, рівень води в Балтійському морі в деяких районах може різко підвищитися. Станція спостереження в Рохукюла прогнозує максимальне підвищення до 78 см. Разом з тим загроза повені оцінюється як невелика. Шторм досягне найвищої точки у вівторок рано вранці, через що в першій половині дня морське сполучення з островами буде порушено.

Рятувальні служби радять жителям залишатися в приміщеннях, щільно закривши вікна і двері. Влада країни рекомендують також бути готовими до тимчасових перебоїв з подачею електроенергії, запастися батарейками для ліхтариків і радіоприймачів, повністю зарядити акумулятори мобільних телефонів, запастися питною водою і припаркувати транспортні засоби на відкритій місцевості.

Шторм, що отримав ім'я "Святого Іуди", сьогодні обрушився на Західну Європу. За останніми даними, його жертвами стали не менше 13 осіб. Стихія залишила без світла понад 300 тис будинків у Великобританії, Франції та Німеччини.

Негода прийде в Північно-Західний регіон Росії завтра. У Санкт-Петербурзі через загрозу повені співробітники МНС переведені в режим підвищеної готовності.