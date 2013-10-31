Бомбардувальник США F-35 в ході випробувань в Каліфорнії скинув бомбу

Джерела в Пентагоні повідомили, що літак моделі F-35B здійнявся в повітря з бази ВПС "Едвардс" і з висоти близько 7,6 тисячі метрів скинув бомбу з лазерним наведенням GBU-12 вагою в 226,8 кілограма, точно вразивши танк, який стояв на землі, передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

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"Це випробування керованої доставки зброї GBU-12 зазначає момент, коли F-35 вперше став справжнім бойовим комплексом. Це ще один крок вперед на шляху розробки цієї найважливішої програми", - заявив пілот бомбардувальника, майор ВМС США Річард Раснок.

Винищувач-бомбардувальник F-35 розробляється в трьох варіантах для ВПС, Корпусу морської піхоти і ВМС США, орієнтовна найближча дата поставки на озброєння - 2016 рік, приблизна базова вартість нового літака - 75 мільйонів доларів.

Американський винищувач п'ятого покоління F-35 був розроблений авіабудівною компанією Lockheed Martin. Ряд експертів виявили у F-35 недоліки, через які літак, на їх думку, більше відповідає винищувачу четвертого покоління зі знаком "плюс".

У лютому було введено заборону на випробувальні польоти, після того як в лопасті турбіни одного з дослідних зразків була виявлена ​​тріщина. Польоти були відновлені у квітні. Відповідно до початкових планів, США хотіли закупити близько 2,8 тисячі F-35 у трьох модифікаціях і не менше 600 винищувачів поставити дев'яти найближчим союзникам (включаючи країни НАТО).