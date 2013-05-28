Біля берегів Японії розбився американський винищувач

09:33, 28 травня 2013
Світ
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Винищувач F-15 ВПС США розбився у вівторок в Тихому океані біля берегів японського острова Окінава, пілотові вдалося катапультуватися.

Винищувач F-15 розбився біля берегів Окінави / Фото: rus.ruvr.ru

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес. 

За даними агентства, літак вилетів з бази американських ВПС Кадена, розташованої в японській префектурі Окінава, у вівторок вранці. Під час польоту пілот повідомив на землю про неполадки, після чого катапультувався. Винищувач впав в океан приблизно за 115 кілометрів на схід від узбережжя Окінави.

Причини аварії з'ясовуються.

Зараз американські і японські рятувальні бригади ведуть пошуки пілота, який катапультувався. За інформацією Ассошіейтед Прес, він живий і підтримує постійний зв'язок з рятувальниками, проте встановити його місцезнаходження поки не вдається.

Випуск розроблених компанією McDonnell Douglas тактичних винищувачів F-15 почалася в США в 1974 році. Літаки цього типу різних модифікацій є на озброєнні ряду країн світу.

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