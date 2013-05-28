Біля берегів Японії розбився американський винищувач

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

За даними агентства, літак вилетів з бази американських ВПС Кадена, розташованої в японській префектурі Окінава, у вівторок вранці. Під час польоту пілот повідомив на землю про неполадки, після чого катапультувався. Винищувач впав в океан приблизно за 115 кілометрів на схід від узбережжя Окінави.

Причини аварії з'ясовуються.

Зараз американські і японські рятувальні бригади ведуть пошуки пілота, який катапультувався. За інформацією Ассошіейтед Прес, він живий і підтримує постійний зв'язок з рятувальниками, проте встановити його місцезнаходження поки не вдається.

Випуск розроблених компанією McDonnell Douglas тактичних винищувачів F-15 почалася в США в 1974 році. Літаки цього типу різних модифікацій є на озброєнні ряду країн світу.