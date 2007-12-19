Сенат США дав на війну в Іраку й Афганістані ще 70 мільярдів

Верхня палата Конгресу США ухвалила законопроект, що виділяє додаткові 70 мільярдів доларів на військові операції в Іраку і Афганістані, повідомляє AP.

Представники Демократичної партії в Сенаті - політичні опоненти діючого президента США Джорджа Буша - намагалися включити до проекту закону пункт, що встановлює терміни виведення американських військ з Іраку, проте ця поправка була відхилена.

Законопроект, що дозволяє витратити в 2008 фіскальному році на оборонні потреби 555 мільярдів доларів, підтримали 70 сенаторів, проти проголосували 25 депутатів верхньої палати Конгресу США. Передбачені документом асигнування планується розподілити між 14 федеральними агентствами.

Планується, що в середу проект закону в такій редакції буде прийнятий нижньою палатою Конгресу США і ще до кінця року надійде на підпис президентові. Буш вже дав зрозуміти, що готовий підписати цей документ.

Лента.ру