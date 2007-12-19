Білий дім назвав Путіна ”інтригуючою постаттю”

Володимир Путін, поза сумнівом, є інтригуючою постаттю в сучасній історії, заявила журналістам у Вашингтоні прес-секретар Білого дому Дана Періно у відповідь на прохання прокоментувати рішення американського журналу Time назвати президента РФ "Людиною року".

Американський журнал Time оголосив президента Росії Володимира Путіна "Людиною року" за зміцнення стабільності і підвищення ролі Росії в світі.

Кандидатура Путіна випередила колишнього віце-президента США, лауреата Нобелівської премії миру цього року Альберта Гора і навіть саму Джоану Роулінг.

Журнал Time традиційно називає в останньому грудневому номері "Людину року". "Персону року" за версією журналу Time вибирає виключно виконавчий редактор. У різні роки такого звання удостоювалися, зокрема, Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Джордж Буш.

"Персоною року" називалися і такі абстрактніші кандидатури, як "невідомий американський солдат" і комп`ютер. Персоною 2006 р. був вибраний "користувач мережі інтернет".