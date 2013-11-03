У нігерійській церкві затоптали на смерть не менше 17 осіб

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Інцидент стався в одному з населених пунктів штату Анабра. Видання Daily Times of Nigeria надає інші дані і заявляє про загибель майже 30 людей, про госпіталізацію близько 200 постраждалих.

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За даними агентства, в церкві відбувалася всеношна з нагоди Дня всіх святих. Як пише Daily Times of Nigeria, захід відвідали місцеві політики, зокрема губернатор штату Пітер Обі, який залишив будівлю незадовго до початку тисняви.

Нігерійські ЗМІ висувають різні версії подій, що стали безпосередньою причиною тисняви. За одними даними, паніка серед парафіян могла бути викликана помилковими повідомленнями про пожежу, інші ЗМІ пишуть, що до тисняви призвели сутички між прихильниками й противниками губернатора.

Місцева влада почала розслідування інциденту.