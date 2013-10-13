Кількість жертв масової тисняви, що сталася в неділю біля одного з храмів центрального індійського штату Мадх'я--Прадеш, перевищила 70 осіб, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Times of India.

Раніше повідомлялося про 60 жертв. Травми отримали понад 100 парафіян. Кількість жертв може зрости.

У неділю кількасот тисяч людей зібралися біля розташованого поблизу міста Ратанграх храму Мандула Деві, щоб відзначити свято Дурга-Пуджа, присвячене богині Дурге. За даними джерел телеканалу NDTV, тиснява почалася після того як хтось пустив чутку, що міст над річкою Сінд перед храмом незабаром обрушиться. У момент тисняви ​​на мосту знаходилося близько 25 тисяч осіб, передає телеканал IBN .

Розлючені люди звинуватили поліцейських в нездатності запобігти трагедії і почали закидати їх камінням. Шість правоохоронців було поранено.

Влада штату почали розслідування обставин трагедії.

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Під час релігійних свят в Індії часто трапляються тисняви​​, жертвами яких стають десятки і сотні людей. Так, у лютому цього року на залізничній станції в Аллахабаді в північному штаті Уттар-Прадеш сталася тиснява, яка забрала життя 36 осіб. Тому влада традиційно вживає посилених заходів для забезпечення безпеки.