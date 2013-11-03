Росія хоче відмовитися від внутрішніх паспортів

При цьому процес переходу на десятирічні пластикові карти з фотографіями й чіпами може початися з пілотних регіонів вже через півтора року, повідомляє РІА Новости.

"Після набрання чинності цим федеральним законому видання паспорта громадянина РФ, що посвідчує особу громадянина РФ на території РФ, припиняється", - сказано в доопрацьованому законопроекті ФМС, розміщеному на порталі розкриття інформації про підготовку нормативних актів.

Колишня версія документа передбачала перехідний період до початку 2025 року, протягом якого внутрішні паспорти могли б видаватися населенню поряд з пластиковими картками (одне з двох на вибір людини: або карта, або паспорт) і діяли б аж до 2030 року. Однак допрацьована версія цього вже не передбачає, тобто паспорти, як випливає з фінальної редакції, почнуть "відмирати" на дев'ять років раніше, ніж досі планувалося.

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Видання внутрішніх паспортів, згідно із законопроектом, як і раніше, має припинитися у всій Росії з початку 2016 року. При цьому пілотний проект з видачі карт стартує на півроку раніше - з середини 2015 року та охопить регіони, які належить визначити федеральному уряду.

Після цього раніше видані внутрішні паспорти будуть зберігати силу протягом зазначеного в них терміну дії, хоча пластикові карти стануть основним посвідченням особи в країні. "Паспорт громадянина РФ, що засвідчує особу громадянина РФ на території РФ, в якості основного документа, що посвідчує особу громадянина РФ, зберігає юридичну силу протягом терміну його дії до заміни на посвідчення особи", - пропонується у доопрацьованій версії законопроекту .