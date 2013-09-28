Вірменія перейде на біометричні паспорти з 2014 року

Паспорти старого типу з 1 січня 2014 почнуть замінювати на біометричні паспорти по всій території Вірменії, заявив у суботу начальник Паспортно-візового управління Поліції Вірменії Вардан Бічахчян, передає РІА Новости.

З 1 червня 2012 року можливість отримати біометричні паспорти та ідентифікаційні карти вже мають жителі Єревана, Гюмрі і Ванадзора.

"Враховуючи переваги системи документів, що містять електронні дані, поліція ініціювала законопроект про зміни e законах "Про паспорт громадянина Вірменії" і "Про ідентифікаційні картах", згідно з яким з 1 січня 2014 роки старі паспорти почнуть виводитися з обороту", - йдеться у відео-заяві Бічахчяна, розміщеній на офіційному сайті поліції. Він зазначив, що старі паспорти залишаться дійсними до завершення свого терміну дії, зазначеній в них.

Впровадження паспортів з біометричними даними, передбачене в рамках програми Європейського сусідства, допоможе вільному пересуванню громадян Вірменії за кордоном і полегшить процедуру отримання в'їзних віз до європейських країн. Крім того, впровадження системи дозволить практично звести до нуля підробку документів і в'їзд і виїзд небажаних осіб через вірменську кордон.

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Термін дії біометричного паспорта складе п'ять років, а ID -карти - десять років.

Ідентифікаційні карти отримають усі громадяни Вірменії з шістнадцятирічного віку, а паспорти громадяни можуть отримувати за бажанням, для виїзду за кордон. У паспортах крім анкетних даних і фотографії в чіпі повинні бути також відбитки двох вказівних пальців. У ID-картах, крім анкетних даних і фотографії, буде також електронний підпис громадянина.