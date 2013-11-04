В Індії розстріляли сімох людей, які грали в карти під час свята

Інцидент стався в окрузі Гоалпара, де в останні тижні загострилися відносини між племенами Рабха Хаджонг і Гарос. Увечері в неділю бойовики, що прийшли, імовірно, з сусіднього штату Мегхалая, відкрили вогонь по групі людей, що грали в карти з нагоди Дівалі біля магазину чаю. Всі убиті - представники народності Рабха Хаджонг.

Після вбивства бойовики пішли в Мегхалаю . Як заявив представник місцевої поліції А.П. Раут, напередодні виборів до місцевих органів влади, намічені на листопад, мали місце сутички між Рабха Хаджонг та іншими племенами, повідомляє РІА Новости.

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У лютому в сутичках у Гоалпаре загинуло близько 20 людей, коли представники Рабха Хаджонг, які виступали проти проведення виборів місцевого самоврядування, почали підпалювати будинки, магазини, нападати на чиновників.

У липні 2012 року зіткнення в Ассамі між мусульманами і представниками народності бодо забрали життя більше 75 людей, ще близько 400 тисяч були змушені покинути свої будинки.