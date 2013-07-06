У Нігерії ісламісти підпалили та розстріляли школу, 42 загиблі
У суботу, 5 липня, бойовики-ісламісти напали на школу-інтернат у місті Мамуд (Mamudo) на північному сході Нігерії.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 42 осіб.
Раніше повідомлялося про те, що жертвами теракту стали 29 учнів і один вчитель.
За даними ЗМІ, нападники підпалили будівлю та розстрілювали учнів. Є ті, що вижили, їх доправляють у лікарні з опіками та вогнепальними пораненнями.
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Всього з 2010 року в Нігерії внаслідок нападу екстремістів було спалено кілька десятків шкіл і вбито близько 1,6 тисячі осіб.
У травні президент Нігерії Гудлак Джонатан оголосив про введення надзвичайного стану в трьох північно-східних штатах країни у зв'язку із загрозою нападів бойовиків "Боко Харам".
Угруповання домагається введення шаріату на всій території країни і викорінення світської моделі західної освіти. "Боко Харам" стоїть за більшістю терактів, які регулярно здійснюються в Нігерії.