У Нігерії ісламісти підпалили та розстріляли школу, 42 загиблі

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 42 осіб.

Раніше повідомлялося про те, що жертвами теракту стали 29 учнів і один вчитель.

За даними ЗМІ, нападники підпалили будівлю та розстрілювали учнів. Є ті, що вижили, їх доправляють у лікарні з опіками та вогнепальними пораненнями.

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Всього з 2010 року в Нігерії внаслідок нападу екстремістів було спалено кілька десятків шкіл і вбито близько 1,6 тисячі осіб.

У травні президент Нігерії Гудлак Джонатан оголосив про введення надзвичайного стану в трьох північно-східних штатах країни у зв'язку із загрозою нападів бойовиків "Боко Харам".

Угруповання домагається введення шаріату на всій території країни і викорінення світської моделі західної освіти. "Боко Харам" стоїть за більшістю терактів, які регулярно здійснюються в Нігерії.