"Русский марш" у Москві скасували через дощ

Росія сьогодні святкує День національної єдності і 400-річчя дому Романових. У цей день традиційно в російських містах проходять "Русские марши", які збирають під своїми прапорами націоналістів.

Як пише ТСН, одним з головних атрибутів ходи є прапор Російської імперії. Цьогоріч головне гасло маршу є боротьба з нелегальною міграцією.

У Москві в районі Любліно зібралися 8 тисяч осіб. Молодики, більшість з яких складають футбольні фанати, кричали "Россия для русских", "Русские вперед". Проте організатори вже в ході заходу оголосили про скасування мітингу у зв'язку з поганою погодою, передає кореспондент РІА Новини.

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В даний час окремі колони "маршу" продовжують підтягуватися до скверу, де мав відбутися мітинг. Через те, що почався дощ, організатори оголосили зі сцени, що мітингу не буде, вони лише перерахують основні вимоги "Русского марша".