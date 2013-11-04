Прихильники Мурсі атакували журналістів

Прихильники Мухаммеда Мурсі, присутні біля будівлі Академії поліції в Каїрі, в якому в ці хвилини проходить суд над поваленим президентом Єгипту, атакували журналістів, що висвітлюють процес, пише РИА Новости.

Кілька десятків представників преси, в тому числі телевізійні групи, що вели прямий ефір біля будівлі Академії поліції, були змушені поспіхомпокинути місце зйомки.

Головуючий суддя на засіданні у справі про вбивство демонстрантів, обвинуваченим по якому проходить повалений президент Єгипту, тимчасово призупинив слухання через відмову Мурсі надіти одяг для попередньо ув'язнених. Засідання, за повідомленнями місцевих ЗМІ, призупинено до тих пір, поки Мурсі не погодиться одягатися в "відповідний його нинішньому статусу одяг".

Мурсі і 14 високопоставленим функціонерам "Братів-мусульман", серед яких заступник голови партії "Партія свобода і справедливість" Ісам Арьян, активіст організації Мухаммед Бальтагі, інкримінують навмисне вбивство і фізичне насильство, що спричинили загибель шести демонстрантів і поранення сотень інших під час заворушень біля резиденції глави держави в грудні минулого року.