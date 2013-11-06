Новим мером Нью-Йорка став демократ Білл де Бласіо

На проведених 5 листопада виборах він здобув упевнену перемогу над кандидатом Республіканської партії Джо Лотой, одержавши більш як 65% голосів, повідомляє радіо ”Свобода”.

На посту мера де Бласіо змінить популярного Майкла Блумберга, мільярдера і філантропа, який згідно із законом не міг балотуватися на четвертий термін.

Одночасно з голосуванням в Нью-Йорку вибори до місцевих органів влади пройшли у ряді інших міст і штатів країни.

Губернатором штату Нью-Джерсі, як і очікувалося, було переобрано республіканця Кріса Крісті, популярного і харизматичного політика, якого вважають потенційним кандидатом на президентських виборах 2016 року.

За Крісті проголосувала більшість представників тих демографічних груп, які зазвичай віддають перевагу кандидатам Демократичної партії. Серед них – жінки, афроамериканці та вихідці з Латинської Америки.

Гостра боротьба розгорнулася на виборах губернатора штату Віргінія, де з мінімальною перевагою переміг кандидат демократів США Тері Маколіфф – колишній голова Національного комітету Демократичної партії і близький друг екс-президента США Білл Клінтона.