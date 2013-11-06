Вперше з 1974 року мером Детройта став білий чоловік

Мером американського міста Детройт (штат Мічиган) вперше за кілька десятиліть став білий чоловік - Майк Дагген (Mike Duggan), який раніше працював керівником у системі охорони здоров'я, він зі значним відривом переміг другого кандидата, шерифа Бенні Наполеона, повідомляє в середу видання Washington Post.

За попередніми даними підрахунку бюлетенів, Дагген лідирує з 55% голосів виборців проти 45 % у його конкурента, передає РІА Новости.

Влада Детройта оголосила в липні про банкрутство через неможливість виплатити 18-мільярдні борги , що стало найбільшим муніципальним банкрутством в історії США. Через проблеми з фінансуванням повноваження мера цього міста жорстко обмежені. Обидва кандидати в якості передвиборних обіцянок запевняли своїх виборців у намірі звести до мінімуму присутність кризового керівника Кевіна Орра.

"Я маю намір спробувати скоротити термін присутності Орра", - підтвердив журналістам свої програмні заяви Дагген. Він також оголошував, що у разі обрання зосередить всі зусилля на подоланні економічної кризи в "Місті моторів". Останній раз білий чоловік керував Детройтом з 1970 по 1973 роки, з 1 січня 1974 місто очолювали афроамериканці, першим з яких став Колман Янг.