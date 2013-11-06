У Косово знову спробують провести вибори
20:45, 06 листопада 2013Світ
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Муніципальні вибори 3 листопада провалилися через напади на виборчі дільниці.
У Косово пройдуть нові вибори
Влада Косово планує організувати повторні муніципальні вибори з причин нападу на виборчі дільниці 3 листопада, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.
Таке рішення було ухвалене в ході зустрічі глави уряду Косово Хашима Тачі з верховним представником Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, а також головою уряду Сербії Івіцою Дачичем .
Член Центральної виборчої комісії Косово Флоріан Душі повідомив, що «вирішено організувати нові вибори, але не вирішено, коли ».
Раніше повідомлялося , що в Косово атакам піддалися деякі виборчі дільниці.
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