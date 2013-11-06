У Косово знову спробують провести вибори

Влада Косово планує організувати повторні муніципальні вибори з причин нападу на виборчі дільниці 3 листопада, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.

Таке рішення було ухвалене в ході зустрічі глави уряду Косово Хашима Тачі з верховним представником Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, а також головою уряду Сербії Івіцою Дачичем .

Член Центральної виборчої комісії Косово Флоріан Душі повідомив, що «вирішено організувати нові вибори, але не вирішено, коли ».

Раніше повідомлялося , що в Косово атакам піддалися деякі виборчі дільниці.