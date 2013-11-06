У США телекомпанію оштрафували за невдалий жарт в ефірі
22:04, 06 листопада 2013Світ
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Невдалий жарт в телевізійному ефірі став причиною штрафу, який буде змушений заплатити телеканал, що входить в медіа-імперію Теда Тернера.
Телекомпанію оштрафували за жартівливе використання в ефірі сигналу системи аварійного оповіщення
Таке рішення ухвалила в середу Федеральна комісія США із зв'язку, передає ІТАР-ТАРС.
Інцидент стався e 2012 році, коли телеканал TBS в одному з комедійних шоу використовував сигнал спеціальної системи аварійного оповіщення. Багато глядачів визнали "жарт" зовсім не смішним. І тепер телевізійникам доведеться виплатити штраф у розмірі 25 тисяч доларів.
"Використання для реклами телешоу спецсигналу, призначеного для оповіщення глядачів про загрозу торнадо або іншої небезпеки, є неприйнятним", - заявив керівник федеральної комісії Роберт Реткліфф.
Тед Тернер, якому 19 листопада виповнюється 75 років, відомий, передусім, як творець телеканалу CNN. Канал TBS він заснував у 1976 році.
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