У США телекомпанію оштрафували за невдалий жарт в ефірі

Таке рішення ухвалила в середу Федеральна комісія США із зв'язку, передає ІТАР-ТАРС.

Інцидент стався e 2012 році, коли телеканал TBS в одному з комедійних шоу використовував сигнал спеціальної системи аварійного оповіщення. Багато глядачів визнали "жарт" зовсім не смішним. І тепер телевізійникам доведеться виплатити штраф у розмірі 25 тисяч доларів.

"Використання для реклами телешоу спецсигналу, призначеного для оповіщення глядачів про загрозу торнадо або іншої небезпеки, є неприйнятним", - заявив керівник федеральної комісії Роберт Реткліфф.

Тед Тернер, якому 19 листопада виповнюється 75 років, відомий, передусім, як творець телеканалу CNN. Канал TBS він заснував у 1976 році.