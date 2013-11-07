Олімпійський факел доставили в космос

15:45, 07 листопада 2013
Світ
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На МКС символ Ігор доставили росіянин , американець і японець .

Олімпійський факел передали на МКС / кадр Russia Today

На висоті 400 км відбулася передача олімпійського факела від екіпажу корабля «Союз» екіпажу Міжнародної космічної станції, пише Russia Today.

На МКС символ Ігор у Сочі доставили росіянин Михайло Тюрін, астронавт NASA Річард Мастраккіо і японський астронавт Коїчи Ваката.

Тюрін передав олімпійський факел космонавтам Олегу Котову і Сергію Рязанському, які знаходяться на навколоземній орбіті вже понад місяць. Вони провели етап естафети на борту МКС. Факел пронесли по всіх сегментах станції.

Наступним етапом, Котов і Рязанський повинні винести олімпійський символ у безповітряний простір космосу.

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