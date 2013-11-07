Олімпійський факел доставили в космос

На висоті 400 км відбулася передача олімпійського факела від екіпажу корабля «Союз» екіпажу Міжнародної космічної станції, пише Russia Today.

На МКС символ Ігор у Сочі доставили росіянин Михайло Тюрін, астронавт NASA Річард Мастраккіо і японський астронавт Коїчи Ваката.

Тюрін передав олімпійський факел космонавтам Олегу Котову і Сергію Рязанському, які знаходяться на навколоземній орбіті вже понад місяць. Вони провели етап естафети на борту МКС. Факел пронесли по всіх сегментах станції.

Наступним етапом, Котов і Рязанський повинні винести олімпійський символ у безповітряний простір космосу.