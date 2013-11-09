Росія назвала своїх головних ворогів

Росія вважає своїми головними ворогами тероризм і розширення НАТО. Як передає РІА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Почнемо з головного ворога - на сьогодні це міжнародний тероризм. Можливо, ця фраза вже остогидла й банальна, але насправді, хто воює в Сирії? Хто в Малі? Хто в Лівії?" - сказав Шойгу.

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Також він відзначив, що ще однією загрозою слід вважати наближення НАТО до кордонів Росії.

"Це продовження розширення, на наш погляд, абсолютно необґрунтоване. Ми всі розмовляємо, посміхаємося один одному, але все це продовжується", - сказав міністр.