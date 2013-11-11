В Ірані застрелили заступника міністра промисловості
02:42, 11 листопада 2013Світ
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Заступник міністра промисловості та копалень Ірану Сафдар Рахмат Абаді був убитий невідомими у власній машині в східній частині Тегерана.
За даними іранських ЗМІ, Абаді, що відповідав в Мінпромі Ірану за роботу з парламентом, помер від вогнепальних поранень у голову і груди за кермом свого автомобіля, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
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Як повідомили представники поліції, постріли були зроблені зсередини автомобіля, так як в ньому були знайдені гільзи від патронів, причому ні одна з шибок автомашини пошкоджено не було.
Інших подробиць інциденту поки не повідомляється.
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