У Сирії вбили голову військової розвідки

За інформацією, поширеною на форумах борців проти режиму ісламістів, Джамаа був убитий в бою з повстанцями в столиці провінції, місті Дейр-ез-зор, повідомляє Лента.ру з посиланням Agence France-Presse.

У той же час, за даними правозахисників з Syrian Observatory for Human Rights, генерала застрелив снайпер. Сирійська влада подробиць загибелі Джамаа не повідомляють.

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Джамаа Джамаа був одним з найвпливовіших членів військової розвідки режиму Башара Асада. У ході громадянської війни в Лівані, в якій брала участь Сирія, він був однією з ключових фігур, відповідальних за розгортання частин сирійської армії на території Лівану. У 2005 році його допитували у справі про вбивство колишнього прем'єра Лівану Рафіка Харірі, проте офіційно ніяких звинувачень у зв'язку з цією смертю йому не пред'являлося.

З 2006 року Джамаа Джамаа перебував у «чорному списку» міністерства фінансів США, яке звинуватило його в підтримці «терористичних угруповань» і втручанні у внутрішні справи Лівану.