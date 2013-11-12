З московського гуртожитку виселили тисячу мігрантів

Судові пристави знайшли на півдні Москви гуртожиток, в якому були порушені санітарні правила, звідти вселили близько тисячі мігрантів, повідомило у вівторок УФССП столиці.

"На території триповерхового гуртожитку проживало більше тисячі трудових мігрантів", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, суд вирішив, що деякі нежитлові приміщення не переведені в житлові, вони знаходяться в промисловій зоні, також порушені норми житлової площі на одну людину, не передбачені приміщення загального користування. При цьому частина кімнат не забезпечена меблями.

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Крім того, у 25 осіб в гуртожитку були проблеми з паспортами і реєстрацією. Тим, у кого були всі необхідні документи, як повідомляє відомство, була надана можливість зібрати свої речі і залишити територію гуртожитку.

В даний час всі приміщення гуртожитку опечатані. "На підставі постанови Нагатинського районного суду судові пристави призупинили ТОВ "О" на 90 діб у зв'язку з порушенням санітарного законодавства", - повідомляє відомство.