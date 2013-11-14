Німеччина: екс-президента судитимуть за послуги - BBC

Колишній президент Німеччини Крістіан Вульф постане перед судом за звинуваченнями в отримуванні і наданні незаконних послуг, повідомляє BBC Україна.

Зокрема, його звинувачують у тому, що, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра Нижньої Саксонії у 2008 році, він дозволив кінопродюсерові оплатити його готельні рахунки в обмін на лобіювання.

Крістіан Вульф, який пішов у відставку в лютому 2012 року, пробувши на посаді менше двох років, стане першим колишнім головою держави у Німеччині, який відповідатиме на звинувачення у суді.

54-річний політик заперечує звинувачення і пообіцяв очистити своє ім'я.

Кінопродюсеру Давіду Грьоневольду висунули такі ж звинувачення.

Суд має відбутися у місті Ганновер на півночі Німеччини.

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Обвинувачення спробує довести, що пан Грьоневольд оплатив готельні рахунки Крістіана Вульфа під час пивного фестивалю "Октоберфест" у Мюнхені, а також на північному острові Зюльт у 2007-2008 роках.

За це продюсер нібито отримав підтримку своїх проектів з боку німецьких компаній.

Прокурори домагалися, аби колишнього президента судили за корупцію, але суд схвалив розгляд лише менш серйозних звинувачень.

Якщо його визнають винним, Крістіану Вульфу загрожує до трьох років в'язниці або штраф.

Раніше обоє обвинувачених відкинули пропозицію прокурора залагодити справу штрафом - така процедура дозволена у справах, які не вважають особливо серйозними.

Протеже Ангели Меркель - Крістіан Вульф подав у відставку на тлі критики у німецькій пресі, яка писала про його зв'язки з бізнесменами.

Його пост, який у Німеччині є здебільшого представницьким, перейшов до Йоахіма Ґаука - лютеранського пастора і антикомуністичного діяча Східної Німеччини.