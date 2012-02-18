Прокуратура Ганновера взялася за екс-Президента Німеччини

Сьогодні прокуратура Ганновера офіційно розпочала розслідування стосовно колишнього Президента Німеччини Крістіана ВУЛЬФА, котрий подав у відставку.

«Після того, як закінчується імунітет (від судового переслідування), автоматично розпочинаються слідчі дії», - цитує ІТАР-ТАСС представника правоохоронного відомства Ханса-Юргена ЛЕНДЕККЕЛЯ.

«Про подальші кроки в цій справі ми поки що нічого говорити не будемо», - додав він.

Як повідомив учора представник Бундестагу, в результаті відставки К.ВУЛЬФА питання про зняття з нього імунітету від судового переслідування відпало саме по собі, оскільки глава держави володіє таким тільки в тому разі, якщо обіймає президентську посаду.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ подав у відставку.

Скандал, пов`язаний з ім`ям Президента, розвивається з грудня минулого року, його звинувачують у численних зловживаннях повноваженнями і статусом і отриманні фінансової вигоди. Напередодні прокуратура Ганновера направила в Бундестаг запит про позбавлення Президента імунітету у зв`язку з підозрою в зловживанні службовими повноваженнями.