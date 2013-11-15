ЗМІ: Єгипет готовий купити зброю у Росії на $2 мільярди

Росія та Єгипет обговорюють можливість укладення контрактів на постачання озброєнь на суму понад $2 млрд, повідомили газеті «Ведомости» людина, близька до керівництва Міноборони, і людина у держкорпорації "Ростехнології". Питання активізації військово-технічного співробітництва з Єгиптом були однією з обговорюваних тем під час здійсненого в четвер візиту російських міністрів оборони та закордонних справ Сергія Шойгу та Сергія Лаврова до Каїра, де вони провели переговори з єгипетськими колегами у форматі «2 + 2». Як заявив після переговорів Шойгу, «ми продовжили обговорення проектів по військовому та військово-технічного співробітництва, домовилися, що найближчим часом зробимо кроки щодо юридичного оформлення наших домовленостей».

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Втім, у 2010-2012 рр.. з Єгиптом було укладено угоди про постачання озброєнь (в основному транспортних вертольотів і систем ППО) на суму більше $1,5 млрд, а після революції лютого 2011 року єгипетські військові надіслали до Москви заявки на закупівлю значної кількості озброєнь, але не було вирішено питання про їх оплату. Однак після зсуву єгипетськими військовими президента Мухаммеда Мурсі цього літа США заблокували свою військову допомогу і вже затримали поставки партії винищувачів F-16 за раніше укладеним контрактом. Тоді питання про диверсифікацію імпорту озброєнь встав перед єгипетськими військовими особливо гостро.

Зараз, за словами співрозмовника "Ведомостей", йдуть переговори про закупівлю на суму до $2 млрд винищувачів МіГ-29М/М2, систем ППО малого радіусу дії, протитанкових ракет «Корнет», а оплачені поставки російської зброї можуть бути Саудівською Аравією, яка надає велику фінансову допомогу новому керівництву Єгипту.