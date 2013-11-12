Єгипет планує купувати зброю у Росії

Міністр закордонних справ Єгипту Набіль Фахмі розповів, що на майбутніх переговорах, які відбудуться в Каїрі 13-14 листопада, планується обговорити міжнародну обстановку, але особливий акцент приймаюча сторона хотіла б зробити на нові тенденції в розвитку арабських країн. «Ми хочемо скористатися вважалася нам можливістю і пояснити нашим високим гостям з Росії, яким чином розвивається ситуація навколо реалізації єгипетської дорожньої карти, а також розповісти їм про подальші кроки, спрямовані на розвиток демократичних інститутів країни», - пояснив він, повідомляє Russia Today.

Відповідаючи на запитання, чи планує Єгипет закуповувати у Росії озброєння, Набіль Фахмі нагадав про довгострокові взаємини двох країн у військово-технічній сфері, які почалися більше 30 років тому. Він також додав, що «питання про закупівлі розглядаються».

Міністр закордонних справ Єгипту також зазначив, що візит двох російських високопоставлених осіб є «важливим політичним меседжем», який відображає ступінь поваги до Єгипту і прагнення краще зрозуміти процеси, що відбуваються в регіоні.

Набіль Фахмі підкреслив, що Єгипет розвиває «ряд амбітних проектів і програм» і буде «закликати російський уряд і російський бізнес взяти в них участь».

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Відносно ситуації в Сирії глава МЗС Єгипту підкреслив, що його країна виступила проти використання військової сили щодо уряду Башара Асада, відзначаючи важливість мирного врегулювання конфлікту. Ця позиція розійшлася з думкою США, що ще раз вказало на віддалення двох країн один від одного.

«Єгипет і США вступили у період відносин, які я змушений називати «непростими», - пояснив єгипетський політик. На думку Набіля Фахмі, це є результатом «арабської весни» на Близькому Сході. «Єгипетська революція дала новий імпульс зовнішній політиці. Всім стало зрозуміло, що у громадянина Єгипту є своя думка», - уклав міністр закордонних справ.

Сергій Лавров і Сергій Шойгу прибудуть в країну з дводенним візитом 13-14 листопада. МЗС РФ повідомив, що заплановано проведення роздільних переговорів , а також зустріч у форматі «два плюс два» з єгипетськими міністром оборони і військовій промисловості Абдель Фаттаха ас-Сісі та міністром закордонних справ Набіль Фахмі.